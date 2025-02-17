Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Tozlu Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Tozlu Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tozlu Mahallesi'nde gece saatlerinde sıcaklık, sıfır derecenin altına düştü.
Soğuk havanın etkisiyle Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Mahalle muhtarı İlhan Bağcı, gazetecilere, göletin tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.
Kar yağışıyla su seviyesi yükselen göletin yüzeyinin gece donduğunu dile getiren Bağcı, hava sıcaklığının yükselmesini beklediklerini anlattı.
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