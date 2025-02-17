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        Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Tozlu Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:34
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        Mersin'de Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        Mersin'in Erdemli ilçesindeki Tozlu Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

        İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Tozlu Mahallesi'nde gece saatlerinde sıcaklık, sıfır derecenin altına düştü.

        Soğuk havanın etkisiyle Tozlu Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

        Mahalle muhtarı İlhan Bağcı, gazetecilere, göletin tarımsal sulamada kullanıldığını söyledi.

        Kar yağışıyla su seviyesi yükselen göletin yüzeyinin gece donduğunu dile getiren Bağcı, hava sıcaklığının yükselmesini beklediklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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