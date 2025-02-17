Hatayspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda, dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında süre alan futbolcular yenileme, diğer oyuncular ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Sipay Bodrum FK ile 21 Şubat'ta oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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