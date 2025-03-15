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        Mersin'de Romanlara yönelik hazırlanan projenin kapanışı yapıldı

        Mersin'de, "Roman Kadınların ve Gençlerin İstihdam Piyasasına Katılması Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:52
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        Mersin'de Romanlara yönelik hazırlanan projenin kapanışı yapıldı
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        Mersin'de, "Roman Kadınların ve Gençlerin İstihdam Piyasasına Katılması Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mersin Valiliği ve Roman Kadın Hakları ve Eşitlik Derneği işbirliğinde hazırlanan projenin kapanış toplantısı, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunun Akdeniz ilçesindeki binasında yapıldı.

        Programda proje kapsamında kadınlar tarafından yapılan el işi ürünler sergilendi.

        Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Dalyan, toplantıda, Roman kadınlarının desteklendiği projelerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Romanların toplumda görünürlüğünü artırmak için çalıştıklarını ifade eden Dalyan, "Kadınlarımızın güçlendirilmesi, iş gücü piyasasına erişimleri ve zanaatlarını geliştirmesi çok önemli. Yaptığımız bu model çalışma ileride gerçek anlamda bir politika haline gelebilirse ve yerel yönetimlerde bu projeler için bütçe ayırırsa insanlar ayakta durabilir. Bu sayede kadınlar ürünlerini tanıtıp satmaya devam eder." diye konuştu.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Kadir Okatan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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