LÖSEV, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Temsilciliği, lösemi tedavisi gören çocuk, yetişkin hasta ile ailelerine ramazanda gıda paketi ve nakdi yardım ulaştırıyor.

LÖSEV Adana Temsilciliğinin sorumluluğundaki Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde ramazan dolayısıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Bağışçılardan gelen desteklerle hazırlanan gıda ve nakdi yardımlar, LÖSEV yetkilileri, gönüllüleri ve hastalığı atlatan gençlerden oluşan ekip tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çeşitli hediyeler vererek lösemi hastası çocukların moral ve motivasyonlarını artıran ekipler, "Koli Koli Mutluluk", "İyilik Tırı" ve nakdi yardım projelerini ramazan boyunca sürdürecek.

LÖSEV Adana Temsilciliği Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Duygu Özşen, AA muhabirine, vakfın kanser tedavisi gören çocuk, yetişkin hasta ile ailelerine 26 yıldır ücretsiz tedavi, eğitim ve konaklama hizmeti verdiğini söyledi.

Bu hizmetlerin yanı sıra vakfın sosyal, psikolojik desteklerle ayni ve nakdi yardım yaptığını da anlatan Özşen, ramazanda da kampanyalarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirtti.

Dayanışma içinde çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Özşen, şöyle konuştu:

"Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz sayesinde hastalarımız desteklerimizden faydalanıyor. Hastalarımıza her zaman desteklerimiz devam ediyor. Her ailemize dokunmak, onların sıkıntılı dönemlerinde yanlarında olmak bizlere her zaman iyi hissettiriyor. Ramazan ayı boyunca ayni, nakdi ve sosyal desteklerimizle 10 bin ailemize ulaşacağız."

Özşen, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla insanlara ulaşmaya devam edeceklerini vurguladı.