Anamur'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda B.E.A. yakalandı.
Şüphelinin adresinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ile cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.E.A. jandarmaya götürüldü.
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