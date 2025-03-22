Mersin'de 30 bin 180 makaron ele geçirildi

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30 bin 180 makaron, 175 kilogram tütün, 4 sigara doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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