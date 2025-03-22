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        Mersin'de 30 bin 180 makaron ele geçirildi

        Mersin'de 30 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:07
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        Mersin'de 30 bin 180 makaron ele geçirildi
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        Mersin'de 30 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30 bin 180 makaron, 175 kilogram tütün, 4 sigara doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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