Mersin'de 30 bin 180 makaron ele geçirildi
Mersin'de 30 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 30 bin 180 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 30 bin 180 makaron, 175 kilogram tütün, 4 sigara doldurma makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
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