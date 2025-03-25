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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:38 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:58
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        Mersin'de seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        M.S. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Aracını güvenlik şeridinde durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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