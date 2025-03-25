Mersin'de seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
M.S. idaresindeki tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracını güvenlik şeridinde durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
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