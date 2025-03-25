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        Mersin'de sahte dolar operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.03.2025 - 11:05
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        Mersin'de sahte dolar operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde bir matbaada üretilen 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.U'nun ilçede matbaa kurup sahte banknot bastığını belirledi.

        Ekipler, zanlılardan Y.T'nin dövizleri piyasaya sürdüğünü, A.T'nin de kuryelik yaptığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda A.T, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 100'er dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte döviz ve sahte doların basım şablonunun bulunduğu harici bellekle yakalandı.

        Şüpheliler H.U. ve Y.T. de adreslerinde gözaltına alındı.

        Matbaada arama yapan ekipler, 2 milyon 137 bin 200 dolarlık sahte banknot, kesime ve renklendirilmeye hazır 4 milyon 800 bin dolarlık sahte banknot, 5 para basma makinesi ile 2 para sayma makinesi ele geçirdi.

        Toplamda 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot bulunan operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.U, Y.T. ve A.T. tutuklandı.

        Matbaada yapılan arama ve ele geçirilen sahte banknotlar polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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