Mersin'de polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Mersin'de polis ekiplerince, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında, Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki bazı anaokulu, ilkokul ve liseleri ziyaret etti.

Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Sohbet ettikleri öğrencilerin sorularını da yanıtlayan polis ekipleri, okul servisleri, yaya geçitleri, emniyet kemeri, karşıdan karşıya geçme ve kaldırımlarda dikkat edilmesi gereken hususları da anlattı.