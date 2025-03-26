Gülnar Belediye Başkanı Önge'den Kadir Gecesi mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecede duaların kabul olup kalplerin arındığını ifade eden Önge, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketiyle ilçemiz ve ülkemiz için sağlık, huzur, barış ve kardeşlik diliyorum. Rabbim, bu mübarek gecede yaptığımız duaları kabul eylesin. Bizleri affeylesin, hayırlı bir gelecek nasip etsin. Bu vesileyle tüm Gülnarlı hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum."