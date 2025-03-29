Gülnar Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
Mersin'in Gülnar Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Mersin'in Gülnar Belediyesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Fatih Önge, makamında bir araya geldiği personelle bayramlaşarak çeşitli hediyeler verdi.
Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğin pekiştiği bir dönem olduğunu belirten Önge, belediye çalışanlarının bayramını kutladı.
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