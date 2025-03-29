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        Gülnar'da iftar programı düzenlendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:20
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        Gülnar'da iftar programı düzenlendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi.

        Ayvalı Mahallesi'nde düzenlenen programda, okunan duaların ardından katılımcılar ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

        Programa, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de katıldı.

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