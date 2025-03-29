Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, gümrük kaçağı teknolojik malzeme ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 14 akıllı kol saati ve 15 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarma komutanlığına götürüldü.
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