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        Gülnar Belediye Başkanı Önge, polislerle yemekte buluştu

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan polislerle yemekte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 08:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 08:54
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        Gülnar Belediye Başkanı Önge, polislerle yemekte buluştu
        ABONE OL

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan polislerle yemekte bir araya geldi.

        Önge, ilçedeki bir restoranda düzenlenen organizasyonda, emniyet mensuplarının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yaptığını söyledi.

        Türk Polis Teşkilatının her zaman yanında olduğunu belirten Önge, Polis Haftası'nı kutladı.

        İlçe Emniyet Amiri Amiri Ahmet Turhan Dilek de düzenlenen etkinlikten dolayı Önge'ye teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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