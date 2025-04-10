Gülnar Belediye Başkanı Önge, polislerle yemekte buluştu

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan polislerle yemekte bir araya geldi.

Önge, ilçedeki bir restoranda düzenlenen organizasyonda, emniyet mensuplarının halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için fedakarca görev yaptığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatının her zaman yanında olduğunu belirten Önge, Polis Haftası'nı kutladı.

İlçe Emniyet Amiri Amiri Ahmet Turhan Dilek de düzenlenen etkinlikten dolayı Önge'ye teşekkür etti.