Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ziya Ecer, "delil kararttıkları" iddia edilen tutuksuz sanıklar A.E, N.B, Ö.B. ve R.B. ile hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Ziya Ecer, savunmasında, Pınar Bayrak'ın kendisini çok fazla sinirlendirdiğini öne sürerek, "Çocukları eve kilitleyip gidiyordu. Öldürmek gibi bir niyetim de yoktu. Temiz bir sayfa açmak için Mersin'e gelmiştik." dedi.
Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Pınar Bayrak'ın annesi Evşen D. ise kızının şiddet mağduru olduğunu iddia etti.
Sanığın duruşmada yalan söylediğini ileri süren Evşen D, "Kızım şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı için yanıma gelmişti. Ziya Ecer, kızımla bana çok ağır küfrediyordu, tehditlerde bulunuyordu. Pınar, çocukları için evine dönmüştü. Olay günü kızıma ulaşamayınca Ziya'yı aradım. Soğukkanlı şekilde Pınar'ın iyi olduğunu söylemişti." diye konuştu.
Bu sırada Ecer'in güldüğünü gören mahkeme başkanı "Neden gülüyorsun?" diye sanığa tepki gösterince Ziya Ecer, "Yalan söylüyor." diye cevap verdi.
Bu sırada anne Evşen D'nin gözyaşı dökmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından savunma yapan tutuksuz sanıklar ise haklarındaki "delil karartma" iddialarını kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Mersin'de 3 Ağustos 2024'te Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.
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