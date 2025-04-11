Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ziya Ecer, "delil kararttıkları" iddia edilen tutuksuz sanıklar A.E, N.B, Ö.B. ve R.B. ile hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Ziya Ecer, savunmasında, Pınar Bayrak'ın kendisini çok fazla sinirlendirdiğini öne sürerek, "Çocukları eve kilitleyip gidiyordu. Öldürmek gibi bir niyetim de yoktu. Temiz bir sayfa açmak için Mersin'e gelmiştik." dedi.

        Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Pınar Bayrak'ın annesi Evşen D. ise kızının şiddet mağduru olduğunu iddia etti.

        Sanığın duruşmada yalan söylediğini ileri süren Evşen D, "Kızım şiddet gördüğü ve ihanete uğradığı için yanıma gelmişti. Ziya Ecer, kızımla bana çok ağır küfrediyordu, tehditlerde bulunuyordu. Pınar, çocukları için evine dönmüştü. Olay günü kızıma ulaşamayınca Ziya'yı aradım. Soğukkanlı şekilde Pınar'ın iyi olduğunu söylemişti." diye konuştu.

        Bu sırada Ecer'in güldüğünü gören mahkeme başkanı "Neden gülüyorsun?" diye sanığa tepki gösterince Ziya Ecer, "Yalan söylüyor." diye cevap verdi.

        Bu sırada anne Evşen D'nin gözyaşı dökmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

        Aranın ardından savunma yapan tutuksuz sanıklar ise haklarındaki "delil karartma" iddialarını kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Mersin'de 3 Ağustos 2024'te Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren sanık: Asla şiddet yanlısı bir koc...
        Birlikte yaşadığı kadını döverek öldüren sanık: Asla şiddet yanlısı bir koc...
        Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Kazada savrulan kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 ölü, 2 yaralı (2)
        Mersinli şehit torunları Avustralya'da Anzaklarla bir araya gelecek
        Mersinli şehit torunları Avustralya'da Anzaklarla bir araya gelecek
        Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi y...
        GÜNCELLEME - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi y...