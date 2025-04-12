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        Anamur'da öğrenciler için umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi

        Mersin'in Anamur ilçesinde lise ve üniversite öğrencileri için umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:29
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        Anamur'da öğrenciler için umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde lise ve üniversite öğrencileri için umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca organize edilen yarışma, Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

        Okulu ziyaret eden İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

        Fidan, sınav ödülünün yanı sıra öğrenilen bilgilerin de değerli olduğunu belirterek, yarışmanın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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