Anamur'da öğrenciler için umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi

Fidan, sınav ödülünün yanı sıra öğrenilen bilgilerin de değerli olduğunu belirterek, yarışmanın organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde lise ve üniversite öğrencileri için umre ödüllü "Gençlik Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

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