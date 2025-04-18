Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki anaokulunda "Uçurtma Şenliği" yapıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki anaokulunda "Uçurtma Şenliği" yapıldı.
İlk Adım Anaokulu'nda düzenlenen şenliğe çocuklar ve aileleri katıldı.
Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla hazırladığı uçurtmalarını gökyüzünde uçurmanın mutluluğunu yaşadı.
Gönüllerince eğlenen çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.
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