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        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu

        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki anaokulunda "Uçurtma Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:22 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:32
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        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu
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        Mersin'in Bozyazı ilçesindeki anaokulunda "Uçurtma Şenliği" yapıldı.

        İlk Adım Anaokulu'nda düzenlenen şenliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla hazırladığı uçurtmalarını gökyüzünde uçurmanın mutluluğunu yaşadı.

        Gönüllerince eğlenen çocukların heyecanına aileleri de ortak oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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