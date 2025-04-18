Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Erdemli'de yapımı tamamlanan Kur'an kursunda eğitim başladı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdemli'de yapımı tamamlanan Kur'an kursunda eğitim başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yapımı tamamlanan Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim başladı.

        İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Erdemli Şubesince Akdeniz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kursta 4-6 yaş arası öğrencilere eğitim veriliyor.

        Kursu ziyaret eden Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İl Müftüsü Aydın Yığman, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'ten bilgi aldı.

        Kursta 8 sınıf, 2 oyun, 2 uyku odası bulunduğu ve 200 öğrenci kapasiteli olduğu belirtildi.

        Kursun resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptıkları çalışmalarını anlattı
        Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, yaptıkları çalışmalarını anlattı
        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu
        Bozyazı'da anaokulu öğrencileri şenlikte uçurtma uçurdu
        Mersin'de denizi kirleten gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi
        Mersin'de denizi kirleten gemiye 10 milyon 100 bin lira ceza kesildi
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı