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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 23 Nisan mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:57
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den 23 Nisan mesajı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını çocuklara armağan ettiği günü büyük coşkuyla kutladıklarını belirtti.

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güven, umut ve sevginin simgesi olduğunu kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocuklarımız, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak yegane gücümüzdür. Gülnar Belediyesi olarak çocuklarımızın daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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