Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti

Konuklarıyla sohbet eden Seçer, daha sonra koltuğunu öğrencilere devretti.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Fatih İlkokulu Müdürü Dilek Göl, öğretmen Gamze Berk ve ilkokulun öğrencileri İlayda Özyar, Yasin Çiftçi, Yasmin Almansour ve Çınar Yardımcı'yı makamında kabul etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu öğrencilere bıraktı.

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