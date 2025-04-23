Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser

        Mersin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:58 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında konser
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105'inci yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi.

        Cumhuriyet Alanı'nda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası ile Anne ve Çocuk Korosunca, marşlar ve sevilen şarkılardan oluşan repertuvar seslendirildi.

        Şef Neslihan Dağabak yönetimindeki orkestraya, Anne ve Çocuk Korosu da ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

        Marşlara eşlik eden ve alkışlarla tempo tutan çocuklar bayram coşkusunu yaşarken, aileler de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Etkinliğe, Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı

        Benzer Haberler

        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
        Sudan'a 110 konteynerlik iyilik gemisi yola çıktı
        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
        Sudan'a "2. İyilik Gemisi" ile insani yardım malzemesi gönderilecek
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Mersin'de sahilde erkek cesedi bulundu
        Denizde cansız bedeni bulundu
        Denizde cansız bedeni bulundu
        Mersin'de 23 Nisan coşkusu
        Mersin'de 23 Nisan coşkusu
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
        Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü