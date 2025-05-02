Mersin'de denetimlerde 1645 motosiklet trafikten men edildi

Ekipler, eksikleri nedeniyle 1645 motosikleti trafikten men etti, 8 çalıntı ve 12 hacizli motosiklete el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kent genelindeki 56 noktada yapılan uygulamada, 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi.

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