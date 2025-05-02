Mersin'de denetimlerde 1645 motosiklet trafikten men edildi
Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri olduğu belirlenen 1645 motosiklet trafikten men edildi.
Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri olduğu belirlenen 1645 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kent genelindeki 56 noktada yapılan uygulamada, 48 bin 200 motosiklet kontrol edildi.
Ekipler, eksikleri nedeniyle 1645 motosikleti trafikten men etti, 8 çalıntı ve 12 hacizli motosiklete el koydu.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
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