Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, kent ekonomisini değerlendirdi

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin'in çok kimlikli ekonomik yapısının lojistik, tarım, ticaret ve sanayi ekseninde entegre bir büyüme modeliyle yeniden şekillenmesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:41 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Kayan, kent ekonomisini değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, Mersin'in çok kimlikli ekonomik yapısının lojistik, tarım, ticaret ve sanayi ekseninde entegre bir büyüme modeliyle yeniden şekillenmesi gerektiğini bildirdi.

        Kayan, yaptığı açıklamada, Mersin'in lojistik, tarım, ticaret ve sanayi alanlarında güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirtti.

        Mersin Uluslararası Limanı'nda bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 490 bin konteynerin elleçlendiğini ve devam eden liman genişleme projesinin stratejik önem taşıdığını ifade eden Kayan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Proje tamamlandığında limanın kapasitesi yüzde 50 artacak. Limanın büyümesi yetmez, yeni liman projeleri hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir. Entegre bir büyüme modeli olmadan liman potansiyelini tam anlamıyla kullanmak mümkün değil. Demir yolu bağlantısının limana kadar uzatılması, dijital gümrük sistemlerinin geliştirilmesi ve çevre yollarıyla entegre çalışacak lojistik merkezlerin kurulması gibi adımların liman yatırımıyla eş zamanlı hayata geçirilmesi şarttır."

        Kayan, ilçe organize sanayi bölgelerinin de yeni yatırımlar için fırsat olduğunu belirtti.

        Yerel yönetimlerin altyapı sorunlarına acil çözüm üretmesini isteyen Kayan, Mersin'in artık potansiyel değil, performans üretmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!

        Benzer Haberler

        Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
        Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
        Mersin Göksu Deltası'nda sazlık alanda çıkan yangın söndü
        Mersin Göksu Deltası'nda sazlık alanda çıkan yangın söndü
        Hatayspor-Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor-Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor-Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor-Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor-Başakşehir maçının ardından
        Hatayspor-Başakşehir maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig