Mersin'de düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" sona erdi

Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı.

Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.

İç hastalıkları alanındaki gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

ÇİHUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine, sektörle ilgili son iki yılın tüm güncellemelerini konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Programda önemli konuların masaya yatırıldığını belirten Sümbül, "Bilgi tartışıldıkça derinleşir, olgunlaşır ve sonuçlanır. Burada elde ettiklerimizi bir akademik sonuç olarak tek başına değerlendirmekten ziyade her bir oturum ve tartışmada elde ettiğimiz kazanımları bundan sonraki hastalarımızın yönetiminde, 'Bir hayata dokunma' şeklinde uygulama fırsatı bulmamız yönünden programımız çok önemliydi." diye konuştu.

Organizasyonun katılımcılara faydalar sağladığını ifade eden Sümbül, şunları kaydetti: