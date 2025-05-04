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        Mersin'de düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" sona erdi

        Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:30
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        Mersin'de düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" sona erdi
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        Mersin'de gerçekleştirilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" tamamlandı.

        Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince (ÇİHUD) Akdeniz ilçesindeki bir otelde düzenlenen programın son gününde çeşitli bilimsel oturumlar yapıldı.

        İç hastalıkları alanındaki gelişmelerin ele alındığı etkinlikte, katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

        ÇİHUD Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taner Sümbül, AA muhabirine, sektörle ilgili son iki yılın tüm güncellemelerini konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

        Programda önemli konuların masaya yatırıldığını belirten Sümbül, "Bilgi tartışıldıkça derinleşir, olgunlaşır ve sonuçlanır. Burada elde ettiklerimizi bir akademik sonuç olarak tek başına değerlendirmekten ziyade her bir oturum ve tartışmada elde ettiğimiz kazanımları bundan sonraki hastalarımızın yönetiminde, 'Bir hayata dokunma' şeklinde uygulama fırsatı bulmamız yönünden programımız çok önemliydi." diye konuştu.

        Organizasyonun katılımcılara faydalar sağladığını ifade eden Sümbül, şunları kaydetti:

        "Üç gün dolu dolu geçti. Bir bilimsel şölen şeklindeydi. Şu ana kadar aldığımız geri bildirimler, bütün meslektaşlarımızın toplantının bilimselliği ve kendilerine sağladığı tartışma olanağı açısından üst düzeyde olduğu yönündeydi. Gelecek seneki toplantı için şimdiden sabırsızlandıklarını söylediler. Biz de meslektaşlarımızla bu şekilde buluşmaktan mutlu olduk. Katılım sağlayan hocalarımız ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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