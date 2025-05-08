Mersin'de düzenlenen gençlik festivali "UFEST" sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla organize edilen "UFEST" tamamlandı.

MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'nde düzenlenen festivalin son gününde konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi.

Boyraz, Bakanlığın yatırımlarını videolar ve slayt eşliğinde gösterip, katılımcıları Türkiye'deki ulaştırma faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Türkiye'den geçen Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor'un önemini anlatan Boyraz, hava, kara ve demir yolunda hayata geçirilen projelere dikkati çekti.

- "4 saatlik hava yoluyla 67 ülkeye ulaşım sağlanıyor"

Boyraz, Türkiye'nin coğrafi anlamda stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla inanılmaz bir konumda. Bu konumun bize sağladığı fırsatlar, avantajlar var. Aynı zamanda dezavantajlar da elbette ki olacak. Bu fırsatları da en iyi şekilde kullanabilmek, bulunduğumuz coğrafyayı daha değerli hale getirebilmek için ulaşımda altyapıdan üstyapıya kadar inanılmaz yatırımlar yapmak zorundayız. Öyle bir konumda bulunuyoruz ki 3 tarafı denizlerle çevrili, 2 boğazı var. 4 saatlik hava yoluyla 67 ülkeye ulaşım sağlanıyor ve 1,5 milyar nüfusa ulaştığımız bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli bir havzada bulunan Türkiye'ye de bizler altyapı ve üstyapıda ulaşımın her kolunda ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."