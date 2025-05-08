Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de düzenlenen gençlik festivali "UFEST" sona erdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla organize edilen "UFEST" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de düzenlenen gençlik festivali "UFEST" sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla organize edilen "UFEST" tamamlandı.

        MEÜ Çiftlikköy Yerleşkesi'nde düzenlenen festivalin son gününde konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verdi.

        Boyraz, Bakanlığın yatırımlarını videolar ve slayt eşliğinde gösterip, katılımcıları Türkiye'deki ulaştırma faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

        Türkiye'den geçen Kalkınma Yolu, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor'un önemini anlatan Boyraz, hava, kara ve demir yolunda hayata geçirilen projelere dikkati çekti.

        - "4 saatlik hava yoluyla 67 ülkeye ulaşım sağlanıyor"

        Boyraz, Türkiye'nin coğrafi anlamda stratejik bir konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Türkiye, bulunduğu coğrafya itibarıyla inanılmaz bir konumda. Bu konumun bize sağladığı fırsatlar, avantajlar var. Aynı zamanda dezavantajlar da elbette ki olacak. Bu fırsatları da en iyi şekilde kullanabilmek, bulunduğumuz coğrafyayı daha değerli hale getirebilmek için ulaşımda altyapıdan üstyapıya kadar inanılmaz yatırımlar yapmak zorundayız. Öyle bir konumda bulunuyoruz ki 3 tarafı denizlerle çevrili, 2 boğazı var. 4 saatlik hava yoluyla 67 ülkeye ulaşım sağlanıyor ve 1,5 milyar nüfusa ulaştığımız bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli bir havzada bulunan Türkiye'ye de bizler altyapı ve üstyapıda ulaşımın her kolunda ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz."

        Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Boyraz, projeleri ve çalışmaları yakından incelemek isteyen öğrencileri Bakanlığa davet etti.

        MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da UFEST kapsamında gençlere yönelik çok verimli etkinliklerin gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        Havalar yine serinliyor! Yağış da geliyor!
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        8 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Sınıf öğretmeni silahlı saldırıda öldü!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Adalı'dan Bankalar Birliği ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        Gülay’ın üçüncü ifadesi
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti

        Benzer Haberler

        Çerkez ses sanatçısı Nahush Kerim, Mersin'de konser verdi
        Çerkez ses sanatçısı Nahush Kerim, Mersin'de konser verdi
        Tarsus Üniversitesinde MyoFest'le öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu
        Tarsus Üniversitesinde MyoFest'le öğrenciler sektör temsilcileriyle buluştu
        Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuk...
        Gitar eğitmeni, 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuk...
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Anneler Günü mesajı
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Anneler Günü mesajı
        Mersin'de parmağına makas sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti
        Mersin'de parmağına makas sıkışan öğrencinin yardımına itfaiye yetişti
        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı
        Mersin'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çocuklarla kutlandı