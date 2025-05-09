Mersin'de tankerin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, daha sonra Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İddiaya göre, H.B. idaresindeki 01 AOC 95 plakalı kamyonet, D400 kara yolu Sait Polat Bulvarı'nda seyir halindeyken araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Y. (16) bilinmeyen nedenle yola atladı.

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