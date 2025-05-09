Mersin'de tankerin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde tankerin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tankerin çarptığı 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, H.B. idaresindeki 01 AOC 95 plakalı kamyonet, D400 kara yolu Sait Polat Bulvarı'nda seyir halindeyken araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Y. (16) bilinmeyen nedenle yola atladı.
Bu sırada aynı istikamette ilerleyen A.O. yönetimindeki 81 ACK 711 plakalı tanker yola atlayan çocuğa çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, daha sonra Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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