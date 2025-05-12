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        Mersin'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:10
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        Mersin'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.Y'nin kullandığı 33 CHP 22 plakalı minibüs, Çopurlu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde M.K. idaresindeki 33 ABT 575 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler M.K. ve E.K. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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