Gülnar ilçe protokolünden 19 Mayıs mesajları

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, 19 Mayıs'ın Türk gençliğine verilen en büyük armağanlardan biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan birinin 19 Mayıs 1919 tarihi olduğunu kaydeden Önge, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele, milletimizin birlik ve beraberlik içinde yazdığı büyük bir destandır. Bu tarihi günün gençlerimize armağan edilmesi, onların ülkemizin geleceğinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunun en büyük göstergesidir. Bizler de gençlerimize güveniyoruz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz."

AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin inancı, birliği ve kararlığıyla zafere ulaştığını kaydetti.

Çalışan, üreten ve milli değerlerine bağlı gençlerle daha aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini belirten Şahin, "Bu kutlu günü, gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin geleceğini gençlerimizin omuzlarında yükselteceğine inanmıştır. Bizler de gençliğimizi sadece yarının liderleri olarak değil, bugünün de söz sahibi ve aktif bireyleri olarak görüyor, onları her alanda desteklemeye, önlerini açmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit de 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin yeniden dirilişinin sembolü, bu kutlu günün de sadece bir tarih değil, aynı zamanda "milletin esarete karşı verdiği destansı mücadelenin ilk adımı" olduğunu kaydetti.