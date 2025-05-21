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        Anamur'da vekaleten kurban bağışı standı açıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde vekaleten kurban bağışı standı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:04
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        Anamur'da vekaleten kurban bağışı standı açıldı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde vekaleten kurban bağışı standı kuruldu.

        Anamur Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesince Çavuş Pınarı Parkı'nda kurulan stantta, vekaleten kurban bağışı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Stant görevlileri, ziyaretçilere broşür dağıttı.

        İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, vekaleten kurban bağışıyla hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurulduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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