Anamur'da vekaleten kurban bağışı standı açıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde vekaleten kurban bağışı standı kuruldu.
Mersin'in Anamur ilçesinde vekaleten kurban bağışı standı kuruldu.
Anamur Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Anamur Şubesince Çavuş Pınarı Parkı'nda kurulan stantta, vekaleten kurban bağışı konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Stant görevlileri, ziyaretçilere broşür dağıttı.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, vekaleten kurban bağışıyla hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurulduğunu belirtti.
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