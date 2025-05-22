Silifke'de Kabasakallı İlk ve Ortaokulu'nun tadilatı için protokol imzalandı
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever Mahmut Çomak arasında, Kabasakallı İlk ve Ortaokulu'nun tadilatı için protokol imzalandı.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever Mahmut Çomak arasında, Kabasakallı İlk ve Ortaokulu'nun tadilatı için protokol imzalandı.
Kaymakam Abdullah Aslaner, makam odasındaki imza töreninde, eğitime yapılan katkıların önem taşıdığını belirterek, Çomak'a teşekkür etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da okula yönelik desteğin kıymetli olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Eroğlu ve Çomak arasında okulun tadilatı için protokol imzalandı.
Çalışma kapsamında eğitim kurumunun ilkokul kısmına yeni tuvalet, ortaokul kısmına da teras çatı yapılacak.
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