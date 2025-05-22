Silifke'de Kabasakallı İlk ve Ortaokulu'nun tadilatı için protokol imzalandı

Konuşmaların ardından Eroğlu ve Çomak arasında okulun tadilatı için protokol imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu da okula yönelik desteğin kıymetli olduğunu söyledi.

Kaymakam Abdullah Aslaner, makam odasındaki imza töreninde, eğitime yapılan katkıların önem taşıdığını belirterek, Çomak'a teşekkür etti.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever Mahmut Çomak arasında, Kabasakallı İlk ve Ortaokulu'nun tadilatı için protokol imzalandı.

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