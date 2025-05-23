AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, Gülnar'da parti teşkilatıyla buluştu
AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Gülnar ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Gülnar ilçesinde parti teşkilatıyla bir araya geldi.
Kilerci, beraberindeki heyetle, AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile görüşen Kilerci, daha sonra partililerle istişare ve değerlendirmelerde bulundu.
Kilerci'ye, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı da eşlik etti.
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