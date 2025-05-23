AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, Gülnar'da parti teşkilatıyla buluştu

Kilerci'ye, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı da eşlik etti.

İlçe Başkanı Ahmet Şahin ile görüşen Kilerci, daha sonra partililerle istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.