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        Mersin'de "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" düzenlendi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odasınca "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:35
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        Mersin'de "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" düzenlendi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Veteriner Hekimler Odasınca "Deniz Kaplumbağaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla Veteriner Hekimler Odasının Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, deniz kaplumbağalarının korunması ve geleceğe yönelik strateji konuları konuşuldu.

        Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bektaş Şenay, çalıştayda, deniz kaplumbağalarının denizlerin sessiz koruyucuları olduğunu söyledi.

        Deniz kaplumbağalarının deniz ekosisteminin korunmasında kilit role sahip olduğunu belirten Şenay, şöyle konuştu:

        "Besin zincirinde önemli yer tutarak denizanaları ve bazı deniz canlılarının aşırı çoğalmasını engeller. Bu sayede denizlerdeki biyolojik çeşitlilik korunur. Ayrıca deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakmak için sahillere çıkar ve bu döngü plajlardaki doğal yaşamın devamı için hayati öneme sahiptir. Kaplumbağaların önemi yalnızca doğayla sınırlı olmamakla birlikte aynı zamanda toplumların çevre bilinci kazanmasında da büyük rol oynarlar."

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Hünkar Yıkılmaz da deniz kaplumbağalarının Mersin'deki önemine değinerek, "Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bu canlılarımızın üreyebilmeleri için önemli yer tutan yuvalama alanlarını korumak, halkımızın sorumluluğudur." dedi.

        Konuşmaların ardından Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ile İstanbul Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serdal Uğurlu sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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