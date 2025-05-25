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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:46
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

        Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.

        Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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