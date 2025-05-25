Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Mersin'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.
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