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        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:38
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        Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerini aradı.

        Aramada 7,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, verilen istihbarat doğrultusunda M.Y'nin evine operasyon düzenledi.

        Burada yapılan aramada 377,88 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 lira ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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