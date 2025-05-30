Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Burada yapılan aramada 377,88 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 lira ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

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