Anamur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerini aradı.
Aramada 7,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, verilen istihbarat doğrultusunda M.Y'nin evine operasyon düzenledi.
Burada yapılan aramada 377,88 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 lira ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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