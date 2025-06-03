Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Kurban Bayramı mesajı

        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Cerit, mesajında, Kurban Bayramı'nda manevi değerlerin en yüksek seviyede olduğunu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

        Bayramlarda, paylaşmanın ve fedakarlığın anlamının hissedildiğini kaydeden Cerit, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu kutsal günlerde, vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. MHP olarak milletimizin her ferdinin refah ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Bu Kurban Bayramı'nda da dargınlıkların sona ermesini, sevgi ve hoşgörünün egemen olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular
        Sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular
        Mersin'de otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı
        Mersin'de otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Mersin'de öğrencilerle buluştu
        Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Mersin'de öğrencilerle buluştu
        Mersin'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
        Mersin'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge kurban satış alanını inceledi
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge kurban satış alanını inceledi