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        Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:35 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:35
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        Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2'si polis 6 kişi yaralandı.

        Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda esnaflık yapan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralandı.

        Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Ali Beyaz müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Bu arada, yaralı iki polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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