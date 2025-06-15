Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bu arada, yaralı iki polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ali Beyaz (54), oğlu A.D. Beyaz (24), Ş.İ. (23), F.İ. (28), S.C.İ. (25) ve olaya müdahale eden 2 polis yaralandı.

Şehit Mustafa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Yarenlik Alanı'nda esnaflık yapan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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