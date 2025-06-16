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        Mersin'de karavanın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde karavanın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:56 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:56
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        Mersin'de karavanın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde karavanın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde M.A.A. (68) idaresindeki yabancı plakalı karavan H.Ü. (52) idaresindeki 50 AFC 696 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karavan sürücüsü ve yanında bulunan Sultan B. (53), ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sultan B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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