Mersin'de trafik kazasında ölen Buğra Petek'in adı okul kütüphanesine verildi
Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in adı bir ilkokulda açılan kütüphaneye verildi.
Mersin'de trafik kazasında hayatını kaybeden Silifke İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek'in oğlu Buğra Petek'in adı bir ilkokulda açılan kütüphaneye verildi.
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteği ve Silifke Kadın Motorcular Kulübünün katkılarıyla Işıklı Mahallesi'ndeki Kargı İlkokulu'nda oluşturulan kütüphane törenle açıldı.
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, kütüphanenin açılışında, 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden Buğra'nın adının bir kütüphanede yaşatılmasının anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Kadın Motorcular Kulübü üyeleri katıldı.
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