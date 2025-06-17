Mersin'de trafik kazasında ölen Buğra Petek'in adı okul kütüphanesine verildi

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, kütüphanenin açılışında, 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden Buğra'nın adının bir kütüphanede yaşatılmasının anlamlı ve değerli olduğunu belirtti.

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