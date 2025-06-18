Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su tankı, yangın söndürme helikopteri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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