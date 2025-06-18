Mut'ta 5 mahalleye mobil ve sabit baz istasyonu kurulacak

Mersin'in Mut ilçesinde haberleşmede ve internete erişimde sıkıntı yaşayan mahallelere mobil ve sabit baz istasyonu kurulacak.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, yaptığı açıklamada, Çampınar, Kızılalan, Kavaközü, Güme ve Hacısait mahallelerinde haberleşme ve internete erişimde sıkıntı yaşandığının tespit edildiğini belirtti.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile gerekli yazışmaların yapıldığını ifade eden Orhan, sinyazilasyon ölçümleri sonucunda söz konusu mahallelere mobil ve sabit baz istasyonunun kurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Orhan, yatırımların hayata geçmesine destek veren AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve diğer ilgililere teşekkür etti.