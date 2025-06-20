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        Mut beyazı inciri için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacak

        Mersin'de Mut beyazı incirinin markalaşması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:45
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        Mut beyazı inciri için coğrafi işaret başvurusunda bulunulacak
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        Mersin'de Mut beyazı incirinin markalaşması için çalışma başlatıldı.

        Mut Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yetiştirilen, aroması ve lezzetiyle bilinen Mut beyazı incirinin coğrafi işaret tescil çalışmaları kapsamında Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran arasında iş protokolü imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mut TSO Başkanı Sezer, yörenin en kıymetli tarım ürünlerinden biri olan Mut beyazı incirinin coğrafi işaretle tescillenmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirterek "Projemiz ÇKA tarafından kabul edildi. Bugün itibarıyla süreci resmi olarak başlatmış bulunuyoruz. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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