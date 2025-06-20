Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 28 okulda eğitim gören 4 bin 384 öğrenci karnesini aldı.

Beyreli İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde, öğrencilere karnelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Karaltı, Okul Müdürü Alper Ünver ve sınıf öğretmenleri verdi.

Gülnar'da ise Belediye Başkanı Fatih Önge ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne törenine katılarak öğrencilerin ve öğretmenlerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Önge, burada yaptığı konuşmada, yaz tatilinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlayacak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Bu kapsamda, yaz okulu programlarının yanı sıra bir hafta sürecek bir eğitim şenliğinin organize edileceğini kaydeden Önge, şenlik boyunca palyaço gösterileri ve havuzda eğlenceler gibi etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmesi hedeflediklerini söyledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki 76 okulda eğitim gören 34 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.