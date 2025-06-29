Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Arazinin bataklık olması nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemeyen ekipler, alevlerin yayılmaması için çevrede önlem aldı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan deltadaki sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.