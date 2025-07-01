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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 11:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 11:21
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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Duru, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliği için tarihi ve stratejik önem taşıdığını belirtti.

        Türkiye'nin, bu kanunla kendi kara sularındaki egemenliğini ilan ettiğini kaydeden Duru, şu ifadeleri kullandı:

        "Kabotaj Kanunu, milletimize denizlerine sahip çıkma bilinci kazandırmış, denizciliğimizin gelişmesinde ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmede önemli rol oynamıştır. Bu sayede Türkiye, kendi kara sularında söz sahibi olmuş ve denizcilik alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir."

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