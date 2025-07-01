Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Duru, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk denizciliği için tarihi ve stratejik önem taşıdığını belirtti.
Türkiye'nin, bu kanunla kendi kara sularındaki egemenliğini ilan ettiğini kaydeden Duru, şu ifadeleri kullandı:
"Kabotaj Kanunu, milletimize denizlerine sahip çıkma bilinci kazandırmış, denizciliğimizin gelişmesinde ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmede önemli rol oynamıştır. Bu sayede Türkiye, kendi kara sularında söz sahibi olmuş ve denizcilik alanında büyük ilerlemeler kaydetmiştir."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.