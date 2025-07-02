Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin karadan yürüttüğü çalışmalara, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 30 Haziran'da çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından dönen helikopter de havadan destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 3 arazöz ve su tankları yönlendirildi.

Kavak Mahallesi'nde yerleşim yerlerine ve bir hayvan çiftliğine yakın arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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