Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Ekiplerin 165 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmada, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu içerikli hap, 6 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-29 Haziran'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürdü.

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