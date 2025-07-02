Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 165 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürdü.

        Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-29 Haziran'da çeşitli operasyonlar düzenlendi.

        Ekiplerin 165 şüpheliyi gözaltına aldığı çalışmada, 2 bin 166 gram uyuşturucu madde, 2 bin 114 uyuşturucu içerikli hap, 6 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Tarsus Üniversitesi, Özbekistan'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacak
        Tarsus Üniversitesi, Özbekistan'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapacak
        Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Anamur Kaymakamı Duru'ya ziyaret
        Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'dan Anamur Kaymakamı Duru'ya ziyaret
        Mersin'de 2 bin 450 günübirlik ev ve 160 konaklama tesisi denetlendi
        Mersin'de 2 bin 450 günübirlik ev ve 160 konaklama tesisi denetlendi
        Mersin'de Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Mersin'de Soli Güneş Festivali'nin tanıtımı yapıldı
        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar'dan veda ziyareti
        Anamur İlçe Emniyet Müdürü Umar'dan veda ziyareti