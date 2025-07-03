Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den Kaymakam Duru'yu ziyaret etti
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve belediye meclis üyeleri, göreve yeni başlayan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve belediye meclis üyeleri, göreve yeni başlayan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Başkan Deniz, ilçeye atanan Kaymakam Duru'ya yeni görevinde başarılar diledi, işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Kaymakam Duru da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdiği konuşmasında, kamu kurumları arasındaki işbirliğinin ilçenin kalkınmasında önemli rol oynayacağını belirtti.
Öte yandan Duru, Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı.
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