Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'den Kaymakam Duru'yu ziyaret etti

Öte yandan Duru, Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömertler ve yönetim kurulu üyelerini de makamında ağırladı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve belediye meclis üyeleri, göreve yeni başlayan Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yu ziyaret etti.

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