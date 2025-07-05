Mersin Spor, Meksikalı basketbolcu Pako Cruz ile yeniden anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Meksikalı oyuncuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.
Pako Cruz'a yeni sezonda başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Oyuncumuz, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu liderlik, skorer kimlik ve istikrarlı performansıyla takımımızın başarısında önemli bir rol oynamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedefle birlikte yürümeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, oyuncunun Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşaması temenni edildi.
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