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        Mersin Spor, Meksikalı basketbolcu Pako Cruz ile yeniden anlaştı

        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:29
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        Mersin Spor, Meksikalı basketbolcu Pako Cruz ile yeniden anlaştı
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        Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, Pako Cruz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında Meksikalı oyuncuyla sözleşme yenilendiği bildirildi.

        Pako Cruz'a yeni sezonda başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Oyuncumuz, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu liderlik, skorer kimlik ve istikrarlı performansıyla takımımızın başarısında önemli bir rol oynamıştır. Yeni sezonda da aynı inanç ve hedefle birlikte yürümeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, oyuncunun Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşaması temenni edildi.

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