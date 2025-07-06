Mersin'de alev alan süt tankerinden çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bu sırada yoldan geçen Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerle alevlere müdahale etti.

Tarsus-Ankara Otoyolu Kadelli mevkisinde, B.T'nin kullandığı 51 KZ 830 plakalı süt tankerinin kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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