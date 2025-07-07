Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

        Mersin'in Anamur ve Aydıncık adliyelerinde görev yaparken tayinleri çıkan hakimler ile cumhuriyet savcıları için veda programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:55 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Anamur ve Aydıncık adliyelerinde görev yaparken tayinleri çıkan hakimler ile cumhuriyet savcıları için veda programı gerçekleştirildi.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca bir otelin bahçesinde organize edilen programa, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve Anamur Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu da katıldı.

        Programda, tayini çıkan hakim ve cumhuriyet savcılarına plaket verildi.

        Başsavcı Çatlı, programdaki konuşmasında, her vedanın beraberinde vefa duygusunu taşıdığını söyledi.

        Yargı mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Çatlı, şöyle konuştu:

        "Görev yaptığımız süre boyunca birlikte çalıştığımız meslektaşlarımızla sadece iş değil aynı zamanda anlamlı bir yol arkadaşlığı da kurduk. Ayrı yerlere gidiyor olsak da aynı idealler etrafında birleştiğimizin farkındayız. 'Adalet, ruhun ahengidir' sözü biz hukukçulara yaşam felsefesi sunar. Bu ahengi, sizlerin görev anlayışında, mesleki tutumunuzda ve özverili çalışmalarınızda daima görmek mümkün oldu."

        Çatlı, kurumun fiziki altyapısını daha elverişli hale getirmek amacıyla eski Anamur Hükümet Konağı binasını Anamur Adalet Sarayı'na dönüştürme, güçlendirme, tadilat ve uygulama projesi kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini anlattı.

        Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        "Kaslıyım ben" şovu
        "Kaslıyım ben" şovu
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Netayahu'ya Beyaz Saray önünde protesto
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit
        Trump'tan BRICS ülkelerine tehdit

        Benzer Haberler

        Mersin Spor İngiliz basketbolcu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaştı
        Mersin Spor İngiliz basketbolcu Gabriel Olaseni ile yeniden anlaştı
        Mersin'deki Yapraklı Koy denizde "havuz keyfi" yapmak isteyenleri ağırlıyor
        Mersin'deki Yapraklı Koy denizde "havuz keyfi" yapmak isteyenleri ağırlıyor
        KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Mersin'de "Ada Kıbrıs" sergisini ziyaret...
        KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Mersin'de "Ada Kıbrıs" sergisini ziyaret...
        Mersin'de alev alan süt tankerinden çalılık alana sıçrayan yangın söndürüld...
        Mersin'de alev alan süt tankerinden çalılık alana sıçrayan yangın söndürüld...
        Mersin'de hafif ticari araç, önündeki TIR'a çarptı: Aynı aileden 5 kişi öld...
        Mersin'de hafif ticari araç, önündeki TIR'a çarptı: Aynı aileden 5 kişi öld...
        GÜNCELLEME - Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi ö...
        GÜNCELLEME - Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi ö...